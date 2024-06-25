В Екатеринбурге 14-летний школьник перевел мошенникам 300 тысяч рублей с маминой карты

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. В Екатеринбурге программист завода после звонка лжесотрудников портала «Госуслуги» ...16.03.2023 В Екатеринбурге телефонные мошенники под видом сотрудников портала «Госуслуг» и ЦБ РФ похитили у пенсионера более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Пенсионер из Екатеринбурга обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестные ...29.09.2021 Пенсионер из Екатеринбурга перевел мошенникам на «безопасные» счета более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. В полицию Екатеринбурга обратился 75-летний местный житель, ставший жертвой телефонных ...19.04.2021 Житель Екатеринбурга перевел на счета телефонных мошенников почти 1 млн рублей заемных средств
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. В Екатеринбурге пенсионер перевел телефонным мошенникам 935 тыс. руб. заемных средств. ...01.03.2021 Житель Екатеринбурга перевел на счета псевдобанкира 1,3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. В Екатеринбурге местный житель перевел на счета телефонного мошенника, представившегося ...