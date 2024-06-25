УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:04

В Екатеринбурге 14-летний школьник перевел мошенникам 300 тысяч рублей с маминой карты

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2025. Школьник из Екатеринбурга перевел на «безопасные счета» 278 тыс. рублей с банковской карты матери под влиянием телефонных мошенников, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.

Как рассказал сам школьник, около недели назад ему позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником портала «Госуслуги». Он заявил, что в этот момент на маму подростка оформляют кредит и родительские счета «находятся в опасности».

Под диктовку мошенников подросток взял телефон матери и перевел всю имеющуюся на ее счете сумму по QR-коду, присланному лже-сотрудником Госуслуг. Маме мальчик сказал, что берет смартфон для игры.

Женщина обратилась в полицию только через неделю после происшествия, так как мошенник, представившийся сотрудником портала Госуслуг, запугал ее 14-летнего сына, пригрозив привлечением к уголовной ответственности.

«О том, что ее деньги теперь в «надежном месте», женщина узнала спустя несколько дней, обнаружив, что ее онлайн-банк заблокирован», — говорится в сообщении ведомства.

По факту хищения полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.06.2024 В Екатеринбурге программист завода после звонка лжесотрудников «Госуслуг» перевел на «безопасные счета» около 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. В Екатеринбурге программист завода после звонка лжесотрудников портала «Госуслуги» ...

16.03.2023 В Екатеринбурге телефонные мошенники под видом сотрудников портала «Госуслуг» и ЦБ РФ похитили у пенсионера более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Пенсионер из Екатеринбурга обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестные ...

29.09.2021 Пенсионер из Екатеринбурга перевел мошенникам на «безопасные» счета более 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. В полицию Екатеринбурга обратился 75-летний местный житель, ставший жертвой телефонных ...

19.04.2021 Житель Екатеринбурга перевел на счета телефонных мошенников почти 1 млн рублей заемных средств

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2021. В Екатеринбурге пенсионер перевел телефонным мошенникам 935 тыс. руб. заемных средств. ...

01.03.2021 Житель Екатеринбурга перевел на счета псевдобанкира 1,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2021. В Екатеринбурге местный житель перевел на счета телефонного мошенника, представившегося ...

Популярные новости
17.03.2025В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму 2,6 млн рублей31.03.2025В Екатеринбурге открыли новую школу №31412.03.2025Супер-колледж и федеральная сеть отелей12.03.2025Свердловские власти готовятся к 100+ TechnoBuild 202510.03.2025Свердловская область расширяет сотрудничество с Киргизией
Архив новостей
Апрель 2025 (185)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18