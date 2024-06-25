В Екатеринбурге 14-летний школьник перевел мошенникам 300 тысяч рублей с маминой карты

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2025. Школьник из Екатеринбурга перевел на «безопасные счета» 278 тыс. рублей с банковской карты матери под влиянием телефонных мошенников, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.



Как рассказал сам школьник, около недели назад ему позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником портала «Госуслуги». Он заявил, что в этот момент на маму подростка оформляют кредит и родительские счета «находятся в опасности».



Под диктовку мошенников подросток взял телефон матери и перевел всю имеющуюся на ее счете сумму по QR-коду, присланному лже-сотрудником Госуслуг. Маме мальчик сказал, что берет смартфон для игры.



Женщина обратилась в полицию только через неделю после происшествия, так как мошенник, представившийся сотрудником портала Госуслуг, запугал ее 14-летнего сына, пригрозив привлечением к уголовной ответственности.



«О том, что ее деньги теперь в «надежном месте», женщина узнала спустя несколько дней, обнаружив, что ее онлайн-банк заблокирован», — говорится в сообщении ведомства.



По факту хищения полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».