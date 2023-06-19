В Челябинской области подросток перевела мошенникам 100 тыс. рублей с родительской карты

УрБК, Челябинск, 19.06.2023. Правоохранительные органы Челябинской области возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину» в отношении неизвестных, обманным путем заставивших подростка перечислить денежные средства с банковской карты матери. Сумма ущерба составила 100 тыс. руб., сообщает пресс-служба южноуральского ГУ МВД России.



Как сообщила потерпевшая, ее дочь на своем телефоне увидела рекламу о заработке средств путем просмотра видеороликов. Девочка прошла по ссылке и попала в чат одного из популярных мессенджеров. Подросток посмотрела предложенное видео и решила вывести деньги. Для этого в чате неизвестный предложил ей сообщить данные банковской карты. Номер карты девочки мошенников не устроил, и тогда подросток ввела данные родительской карты. После этого потерпевшая получила уведомление, что с ее счета списаны деньги. Ребенок признался матери, что дал согласие на перевод денег мошенникам.