В Челябинской области подросток перевела мошенникам 100 тыс. рублей с родительской карты

УрБК, Челябинск, 19.06.2023. Правоохранительные органы Челябинской области возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину» в отношении неизвестных, обманным путем заставивших подростка перечислить денежные средства с банковской карты матери. Сумма ущерба составила 100 тыс. руб., сообщает пресс-служба южноуральского ГУ МВД России.
Как сообщила потерпевшая, ее дочь на своем телефоне увидела рекламу о заработке средств путем просмотра видеороликов. Девочка прошла по ссылке и попала в чат одного из популярных мессенджеров. Подросток посмотрела предложенное видео и решила вывести деньги. Для этого в чате неизвестный предложил ей сообщить данные банковской карты. Номер карты девочки мошенников не устроил, и тогда подросток ввела данные родительской карты. После этого потерпевшая получила уведомление, что с ее счета списаны деньги. Ребенок признался матери, что дал согласие на перевод денег мошенникам.
УрБК, Челябинск, 13.06.2023. В Челябинской области злоумышленники похитили у местной жительницы 375 тыс. руб., ...08.06.2023 Жительница Верхней Пышмы отправила почти 3 млн рублей лжеброкерам
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Жительница Верхней Пышмы отправила более 2,8 млн руб. мошенникам, которые ...14.11.2022 В Полевском учительница перевела мошенникам более 1,5 млн рублей под видом инвестиций в акции «Газпрома»
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2022. Учительница из города Полевской перевела мошенникам 1 млн 648 тыс. 500 руб., надеясь ...06.05.2020 В Екатеринбурге будут судить телефонных мошенников из Курганской области
УрБК, Екатеринбург, 06.05.2020. Уроженцы Курганской области предстанут перед судом в Екатеринбурге: они обвиняются в ...15.06.2015 Лже-сотрудник Сбербанка обвиняется в хищении средств с карт клиентов банка
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2015. В Нижней Туре в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого ...