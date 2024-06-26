Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал екатеринбуржцев 25 апреля принять участие в общегородском субботнике

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал жителей уральской столицы принять участие в ...12.01.2024 В Екатеринбурге сегодня на уборку города вывели 225 единиц техники и 419 дорожных рабочих
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. В Екатеринбурге за прошедшие сутки, 11 января, на уборку города вышли 405 единиц ...15.04.2022 На уборку улиц Екатеринбурга 15 апреля выйдут 425 сотрудников коммунальных служб и 147 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2022. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга будет выведено 425 дорожных рабочих и ...11.02.2022 На уборку улиц Екатеринбурга 11 февраля вышли 363 рабочих и 207 единиц техники
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2022. В ходе совещания, посвященного уборке улиц и дорог Екатеринбурга, глава города Алексей ...09.04.2021 В Екатеринбурге расширят территорию ямочного ремонта улично-дорожной сети
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил увеличить объемы работы по устранению ...