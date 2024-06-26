Глава Екатеринбурга Алексей Орлов призвал екатеринбуржцев 25 апреля принять участие в общегородском субботнике

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в прямом эфире радио «Город FM» подвел итоги Месячника чистоты и призвал екатеринбуржцев принять участие в общегородском субботнике, который планируется провести 25 апреля.



Также он рассказал, что на сегодняшний день выводится на уборку в среднем 240 единиц техники ДЭУ в сутки, а рабочих выходит порядка 450 человек.



«Именно на них падает основная нагрузка по наведению чистоты. Но к уборке подключаются и школы, детские сады, объекты торговли и обслуживания, УК и ТСЖ привлекают жителей к субботникам. Город — это наш дом, а в доме должно быть чисто», — сказал А. Орлов.



Он добавил, что вся зимняя спецтехника переводится на летнее содержание. В частности, трактор вместо устройств для сгребания снега будет оборудован щетками и баками с водой.