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Свердловская область заняла 18 место в рейтинге регионов по доле просроченной задолженности населения

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2025. Свердловская область заняла 18 место в рейтинге регионов по доле просроченной задолженности населения. Об этом сообщают РИА Новости.

Доля просрочки в свердловском регионе на 1 марта 2025 года составила 3,6%, увеличившись за 12 месяцев на 0,44 п. п. Ссудная задолженность на численность экономически активного населения составила 508 тыс. руб.

Лидером рейтинга стал Севастополь с долей просрочки 1,75%, а на последнем месте — Ингушетия с долей просроченной задолженности 20,88%

Отметим, что в целом по России доля просроченной задолженности составила 3,98%, поднявшись за год на 0,57 п. п. По данным Центробанка рост розничного кредитного портфеля банков по состоянию на 1 марта замедлился до 2,9%. Всего россияне задолжали банкам на начало марта 34,6 трлн руб., то есть, около 456 тыс. руб. на экономически активного гражданина.
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