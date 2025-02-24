Свердловская область заняла 18 место в рейтинге регионов по доле просроченной задолженности населения

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2025. Свердловская область заняла 18 место в рейтинге регионов по доле просроченной ...24.02.2025 Свердловская область заняла 60 место в рейтинге регионов по закредитованности населения
УрБК, Екатеринбург, 24.02.2025. Свердловская область заняла 60-е место в рейтинге регионов РФ по закредитованности ...05.03.2019 Свердловская область заняла 36 место в рейтинге регионов по доле просроченных кредитов
УрБК, Москва, 05.03.2019. Свердловская область заняла 36 место в рейтинге регионов по доле просроченных населением ...21.12.2016 Доля просроченной задолженности по онлайн-займам в Свердловской области составила 16,1%
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2016. По итогам III квартала 2016 года объем просроченной задолженности по онлайн-займам в ...28.11.2016 Свердловская область попала в топ-10 регионов по объему просроченной задолженности стройиндустрии
УрБК, Москва, 28.11.2016. Свердловская область заняла 10 место в России по объему просроченной задолженности ...