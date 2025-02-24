УрБК, Екатеринбург, 07.04.2025. Свердловская область заняла 18 место в рейтинге регионов по доле просроченной ...

Свердловская область заняла 18 место в рейтинге регионов по доле просроченной задолженности населения

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2025. Свердловская область заняла 60-е место в рейтинге регионов РФ по закредитованности ...

Свердловская область заняла 60 место в рейтинге регионов по закредитованности населения

УрБК, Москва, 05.03.2019. Свердловская область заняла 36 место в рейтинге регионов по доле просроченных населением ...

Свердловская область заняла 36 место в рейтинге регионов по доле просроченных кредитов

Доля просроченной задолженности по онлайн-займам в Свердловской области составила 16,1%

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2016. По итогам III квартала 2016 года объем просроченной задолженности по онлайн-займам в ...