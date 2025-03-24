В России в ближайшие пять лет прогнозируется сокращение кадров в сферах торговли и госаппарата

УрБК, Москва, 24.03.2025. Кадровая потребность в отрасли оказания персональных услуг в России к 2029 году увеличится на ...04.12.2023 Аналитики прогнозируют рост дефицита кадров в РФ к 2030 году до 2-4 млн человек
УрБК, Москва, 04.12.2023. Дефицит кадров в России к 2030 году вырастет до 2-4 млн человек. Об этом сообщает РИА ...09.10.2023 Производительность труда в России в 2022 году упала на 3,6%
УрБК, Москва, 09.10.2023. Производительность труда в России по итогам 2022 года снизилась на 3,6% к уровню 2021 года. ...31.10.2022 На Среднем Урале в ближайшие дни прогнозируется мокрый снег
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2022. В Свердловской области в ближайшие три дня ожидается снег с дождем. Об этом сообщается ...07.06.2017 Кудрин посоветовал уволить 30% чиновников
Проект административной реформы, разработанный Центром стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина ...