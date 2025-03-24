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Вчера, 15:04

В России в ближайшие пять лет прогнозируется сокращение кадров в сферах торговли и госаппарата

В России в ближайшие пять лет в сферах торговли и госаппарата прогнозируется активное сокращение кадров. Об этом заявил замглавы Минтруда РФ Дмитрий Платыгин, пишут РИА «Новости».

В сфере торговли снижение прогнозируется — на 233 тыс. человек к 2029 году. В госаппарате — на 66 тыс. человек.

Д. Платыгин пояснил, что кадровое сокращение в торговле связано с развитием сети маркетплейсов и автоматизацией процесса продаж, а государственном управлении — с вводом цифровых технологий.
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