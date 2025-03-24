В России в ближайшие пять лет прогнозируется сокращение кадров в сферах торговли и госаппарата

УрБК, Москва, 07.04.2025. В России в ближайшие пять лет в сферах торговли и госаппарата прогнозируется активное ...24.03.2025 В Минтруде назвали сферы, где больше всего вырастет спрос на персонал к 2029 году
УрБК, Москва, 24.03.2025. Кадровая потребность в отрасли оказания персональных услуг в России к 2029 году увеличится на ...04.12.2023 Аналитики прогнозируют рост дефицита кадров в РФ к 2030 году до 2-4 млн человек
УрБК, Москва, 04.12.2023. Дефицит кадров в России к 2030 году вырастет до 2-4 млн человек. Об этом сообщает РИА ...31.10.2022 На Среднем Урале в ближайшие дни прогнозируется мокрый снег
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2022. В Свердловской области в ближайшие три дня ожидается снег с дождем. Об этом сообщается ...07.06.2017 Кудрин посоветовал уволить 30% чиновников
Проект административной реформы, разработанный Центром стратегических разработок (ЦСР) под руководством Алексея Кудрина ...