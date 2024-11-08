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В Свердловской области в IT-классах обучаются 350 детей

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2025. В Свердловской области 350 детей из семи школ обучаются IT-классах, об этом рассказала директор Департамента образования Екатеринбурга Инна Гумбатова на заседании Совета Федерации, сообщает департамент информполитики города.

Также спикер добавила, что такая возможность появилась за счет успешной практики организации «Консорциума по развитию школьного инженерно-технологического образования». Над проектом работает администрация Екатеринбурга совместно с IT-компанией «Контур».

Благодаря ему 3500 учителей смогли принять участие в конкурсах, 56 из них получили денежные призы на сумму 6 млн руб. Также сотрудничество привело к реализации мобильного приложения, образовательной платформы и программного обеспечения.

Кроме того, при поддержке организации впервые был проведен городской этап юниорской лиги национального чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» и создано несколько колледжей-классов.

Напоследок Инна Гумбатова поделилась планами о возрождении и расширении системы учебных-производственных комбинатов, чтобы школьники помимо среднего общего образования также получали специальное.
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