В 2025 году на российский рынок вышло вдвое меньше новых брендов

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По итогам 2024 года количество новых брендов на российском рынке уменьшилось на 19%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ...

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