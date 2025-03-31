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Вчера, 12:02

В 2025 году на российский рынок вышло вдвое меньше новых брендов

УрБК, Москва, 07.04.2025. За первые три месяца 2025 года количество новых марок, вышедших на российский рынок, сократилось вдвое год к году, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на консалтинговую компанию CMWP. При этом более половины новых марок являются российскими.

Эксперты объясняют эту тенденцию эффектом высокой базой прошлого года, которая создалась после ухода крупнейших международных брендов: «На российском рынке появилось рекордное число новых марок», — отмечает руководитель департамента исследований и аналитики CMWP Полина Афанасьева. Однако российские бренды продолжают занимать нишу, поскольку их запуск происходит быстрее, чем у иностранных.

Кроме этого на замедление выхода новых брендов влияет и недостаточное количество подходящих свободных площадей в торговых центрах. Как рассказала директор департамента торговой недвижимости консалтинговой компании NF Group Евгения Хакбердиева, вакантные площади в ТЦ предназначены скорее для продуктового ритейла, общепита и фитнес-центров, так как являются малоформатными.

Эксперты ожидают, что темпы появления новых брендов на российском рынке продолжит замедляться. По прогнозу CMWP, к концу 2025 года их число сократится на 57% год к году. При этом ожидается, что доля отечественных марок продолжит доминировать в общем объеме открытий.
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