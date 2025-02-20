УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:22

Официальный курс доллара США снизился до 84,27 руб., евро снизился до 92,98 руб.

УрБК, Москва, 07.04.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют. Курс доллара США снизился на 14 коп., до 84,27 руб., евро снизился на 18 коп., до 92,98 руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.02.2025 Официальный курс доллара США снизился до 90,43 руб., евро — до 95,67 руб.

УрБК, Москва, 20.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 февраля 2025 года. Курс ...

14.02.2025 Официальный курс доллара США снизился до 91,03 руб., евро — до 94,92 руб.

УрБК, Москва, 14.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 февраля 2024 года. Курс ...

13.02.2025 Официальный курс доллара США снизился до 94,05 руб., евро — до 98,01 руб.

УрБК, Москва, 13.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 февраля 2024 года. Курс ...

28.01.2025 Официальный курс доллара США снизился до 97,13 руб., евро — до 102,74 руб.

УрБК, Москва, 28.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 января 2024 года. Курс ...

16.01.2025 Официальный курс доллара США снизился до 102,81 руб., евро — до 106,10 руб.

УрБК, Москва, 16.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 января 2024 года. Курс ...

Популярные новости
17.03.2025В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму 2,6 млн рублей31.03.2025В Екатеринбурге открыли новую школу №31412.03.2025Супер-колледж и федеральная сеть отелей12.03.2025Свердловские власти готовятся к 100+ TechnoBuild 202510.03.2025Свердловская область расширяет сотрудничество с Киргизией
Архив новостей
Апрель 2025 (151)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18