Официальный курс доллара США снизился до 84,27 руб., евро снизился до 92,98 руб.

УрБК, Москва, 20.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 февраля 2025 года. Курс ...14.02.2025 Официальный курс доллара США снизился до 91,03 руб., евро — до 94,92 руб.
УрБК, Москва, 14.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 февраля 2024 года. Курс ...13.02.2025 Официальный курс доллара США снизился до 94,05 руб., евро — до 98,01 руб.
УрБК, Москва, 13.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 февраля 2024 года. Курс ...28.01.2025 Официальный курс доллара США снизился до 97,13 руб., евро — до 102,74 руб.
УрБК, Москва, 28.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 января 2024 года. Курс ...16.01.2025 Официальный курс доллара США снизился до 102,81 руб., евро — до 106,10 руб.
УрБК, Москва, 16.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 января 2024 года. Курс ...