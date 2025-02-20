Официальный курс доллара США снизился до 84,27 руб., евро снизился до 92,98 руб.

УрБК, Москва, 07.04.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют. Курс доллара США снизился на 14 коп., до 84,27 руб., евро снизился на 18 коп., до 92,98 руб.