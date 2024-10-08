В России насчитали более 41 млн пенсионеров

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В 2025 году пенсии россиян могут вырасти до 24 тысяч рублей

УрБК, Москва, 08.10.2024. В 2025 году пенсии россиян могут вырасти до 24 тыс. руб. Об этом пишут «Известия» со ссылкой ...

С 1 апреля трудовые пенсии увеличены на 3,3%, социальные — на 1,8%

УрБК, Москва, 01.04.2013. С 1 апреля трудовые пенсии россиян проиндексируют на 3,3%, социальные — на 1,8%. Об этом ...

С 1 февраля 2013 года трудовые пенсии россиян вырастут на 6,6%

УрБК, Москва, 15.01.2013. Трудовые пенсии россиян вырастут с 1 февраля 2013 года на 6,6%, сообщает РИА Новости со ...

В 2009 году средний размер месячной пенсии в Свердловской области вырос на 23,9%

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2010. По данным отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области, на 31 декабря 2009 ...

С 1 августа 2009 года средний размер трудовой пенсии по старости в Свердловской области составит 5888 рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2009. С 1 августа 2009 года средний размер трудовой пенсии по старости в Свердловской области ...