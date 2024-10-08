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Вчера, 17:45

В России насчитали более 41 млн пенсионеров

УрБК, Москва, 04.04.2025. На начало 2025 года в России было зарегистрировано 41 млн 170 тыс. пенсионеров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда РФ (СФР).

Доля пенсионеров от общей численности населения РФ превышает 28%.

Также сообщается, что страховые пенсии по старости получают 33,4 млн россиян, по инвалидности — 2,2 млн, по потере кормильца — 1,5 млн, социальные пенсии — 3,5 млн человек.
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