В Свердловской области проведут капремонт в 740 жилых домах

УрБК, Екатеринбург, 04.02.2025. В Екатеринбурге в 2025 году проведут капитальный ремонт 189 многоквартирных жилых ...30.09.2024 На Среднем Урале план по капитальному ремонту в муниципалитетах выполнен на 85%
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. В Свердловской области план по капитальному ремонту в муниципалитетах выполнен на 85%. ...29.02.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил расходы на капремонт многоквартирных домов в 2024 году до 7 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.02.2024. По решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева план по капремонту ...21.11.2023 На Среднем Урале капремонт многоквартирных домов по программе 2023 года выполнен почти на 100%
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Капитальный ремонт 676 жилых домов завершается в 56 муниципалитетах Свердловской ...11.10.2023 В Свердловской области досрочно завершен капитальный ремонт многоквартирных домов в 51 муниципалитете
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. В Свердловской области досрочно завершили капитальный ремонт домов в 51 муниципалитете. ...