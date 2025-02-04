В Свердловской области проведут капремонт в 740 жилых домах

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На Среднем Урале план по капитальному ремонту в муниципалитетах выполнен на 85%

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УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Капитальный ремонт 676 жилых домов завершается в 56 муниципалитетах Свердловской ...

В Свердловской области досрочно завершен капитальный ремонт многоквартирных домов в 51 муниципалитете

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. В Свердловской области досрочно завершили капитальный ремонт домов в 51 муниципалитете. ...