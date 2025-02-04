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В Свердловской области проведут капремонт в 740 жилых домах

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2025. В Свердловской области в 2025 году проведут капремонт в 740 многоквартирных жилых домах. Общая стоимость работ составит более 8 млрд руб. Конкурс по выбору подрядчиков завершен. Строители уже приступили к несезонным работам. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Несезонные работы предусматривают, в том числе, замену инженерных и канализационных сетей. Генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Станислав Суханов отмечает важность предоставления к ним доступа. По его словам, недопуск к коммуникациям остается актуальной проблемой и препятствием для проведения ремонта по причине невозможности полной замены системы.

Отметим, что недопуски документально фиксируются. В случае аварийной ситуации на неотремонтированном участке ответственность ляжет на собственника, отказавшего в доступе.

Работы по капитальному ремонту проводятся соответствии с графиками, с которыми можно будет ознакомится на информстендах ремонтируемых домов. Там же будут находится контакты подрядных организаций и представителей Фонда капремонта.
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