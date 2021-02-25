Средняя сумма долга заемщиков с «просрочкой» за год выросла на 26%

На текущий момент около 5,4 млн заемщиков в РФ допустили просрочку по необеспеченным кредитам, говорится в исследовании ...25.02.2021 Около 5,4 млн российских заемщиков допустили просрочку по необеспеченным кредитам
УрБК, Москва, 25.02.2021. На текущий момент около 5,4 млн заемщиков в РФ допустили просрочку по необеспеченным ...02.10.2019 Средняя просроченная задолженность россиян перед микрофинансовыми организациями сократилась за год почти на четверть
УрБК, Москва, 02.10.2019. Средний размер просроченной задолженности россиян перед микрофинансовыми организациями за год ...22.08.2019 Больше всего денег российским МФО задолжали заемщики в возрасте от 25 до 30 лет
УрБК, Москва, 22.08.2019. Почти четверть должников российских микрофинансовых организаций (МФО) с просрочкой более 90 ...04.09.2013 Moneyman: заемщики в возрасте до 30 лет чаще всего становятся должниками
УрБК, Москва, 04.09.2013. Большинство заявок на онлайн-кредиты оформляют россияне до 30 лет — 65% от общей доли ...