Средняя сумма долга заемщиков с «просрочкой» за год выросла на 26%

На текущий момент около 5,4 млн заемщиков в РФ допустили просрочку по необеспеченным кредитам, говорится в исследовании ...

Около 5,4 млн российских заемщиков допустили просрочку по необеспеченным кредитам

УрБК, Москва, 25.02.2021. На текущий момент около 5,4 млн заемщиков в РФ допустили просрочку по необеспеченным ...

Около 5,4 млн российских заемщиков допустили просрочку по необеспеченным кредитам

УрБК, Москва, 02.10.2019. Средний размер просроченной задолженности россиян перед микрофинансовыми организациями за год ...

Средняя просроченная задолженность россиян перед микрофинансовыми организациями сократилась за год почти на четверть

Больше всего денег российским МФО задолжали заемщики в возрасте от 25 до 30 лет

УрБК, Москва, 22.08.2019. Почти четверть должников российских микрофинансовых организаций (МФО) с просрочкой более 90 ...