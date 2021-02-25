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Средняя сумма долга заемщиков с «просрочкой» за год выросла на 26%

УрБК, Москва, 03.04.2025. Средняя сумма долга заемщиков с просроченной задолженностью за год выросла на 26% — со 146 тыс. до 185 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), пишет ТАСС.

Минимальная сумма долга фиксируется у людей в возрасте от 18 до 25 лет (67,5 тыс. руб.), максимальная — в категории от 46 до 55 лет (264 тыс. руб.).

Больше всего должников среди тех, кому от 26 до 45 лет — это примерно половина всех случаев. Около 20% должников — это люди в возрасте от 46 до 55 лет. Молодые люди от 18 до 25 лет составляют 12% от общего числа. Люди в возрасте 56-70 лет занимают 13%, а те, кто старше 70 лет, составляют менее 4% от всех должников.
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