Официальный курс доллара США снизился до 84,55 руб., евро — до 91,20 руб.

УрБК, Москва, 03.04.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 апреля 2025 года. Курс доллара США снизился на 32 коп., до 84,55 руб., евро — на 76 коп., до 91,20 руб.