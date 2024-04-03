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Средний первоначальный взнос по льготной ипотеке достиг трети от стоимости жилья

УрБК, Москва, 02.04.2025. Средний первоначальный взнос по льготной ипотеке достиг трети от стоимости жилья. В январе показатель составил 32%, в феврале — 33%. Об этом говорится в материалах финансового института «Дом.РФ», сообщают «Известия».

Первоначальный взнос по семейной ипотеке в феврале достигал 35%, а у отдельных банков — до 80%. Этот значительный рост сделал жилищные кредиты менее доступными для россиян, несмотря на программы государственной поддержки.

По данным Frank RG, в феврале текущего года банки выдали 230 млрд руб. ипотечных кредитов, из которых 186 млрд руб. были предоставлены по программам с господдержкой. Доля семейной ипотеки на рынке превышает 70% (168 млрд руб.).
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