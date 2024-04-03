Средний первоначальный взнос по льготной ипотеке достиг трети от стоимости жилья

УрБК, Москва, 03.04.2024. В феврале 2024 года в России было выдано 95,5 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с ...

Спрос на ипотеку на вторичном рынке жилья в РФ за месяц вырос на 36%

Средний размер первоначального взноса по ипотечным займам в российских банках с 1 января 2024 года составляет 30%. Об ...

Средний размер первого взноса по ипотеке в России вырос до 30%

УрБК, Москва, 28.02.2024. Средний размер первоначального взноса по ипотечным займам в российских банках с 1 января 2024 ...

Средний размер первого взноса по ипотеке в России вырос до 30%

В Свердловской области более 25% семей не смогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке за 10 лет

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. Жителям Свердловской области в среднем понадобится 4,9 года для накопления на ...