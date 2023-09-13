Средний размер первого взноса по ипотеке в России вырос до 30%

Правительство РФ с 9 сентября повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотечным программам с ...03.08.2020 Первоначальный взнос по льготной ипотеке в РФ будет снижен до 15%
УрБК, Москва, 03.08.2020. В России размер первоначального взноса по льготной ипотеке будет понижен до 15%. Об этом ...23.01.2019 В Челябинской области средний размер ипотечного кредита в IV квартале 2018 года вырос на 19,6%
УрБК, Челябинск, 23.01.2019. Средний размер ипотечного кредита в Челябинской области в IV квартале 2018 года вырос на ...30.10.2018 В Челябинской области средний размер ипотечного кредита вырос за год на 12,7%
УрБК, Челябинск, 30.10.2018. Средний размер ипотечного кредита в Челябинской области вырос за год с 1 млн 293 тыс. руб. ...30.10.2018 На Среднем Урале средний размер ипотечного кредита составляет 2 млн 026 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2018. Средний размер ипотечного кредита в Свердловской области вырос по итогам III квартала с ...