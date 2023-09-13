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Вчера, 16:21

Средний размер первого взноса по ипотеке в России вырос до 30%

УрБК, Москва, 28.02.2024. Средний размер первоначального взноса по ипотечным займам в российских банках с 1 января 2024 года составляет 30%. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на директора подразделения «Управление продажами» Банка ДОМ.РФ Кирилла Варенцова.

«Средний размер первоначального взноса увеличился в основном на фоне ограничения Центробанком предельной долговой нагрузки на заемщиков и повышения минимального размера оплачиваемого взноса в рамках «Льготной ипотеки на новостройки», — пишет издание.

Наибольший средний размер первого ипотечного взноса (32%) зафиксирован в Москве, Калининградской, Новосибирской областях, Красноярском и Приморском краях. В январе-феврале 2024 года доля клиентов, заплативших первоначальный взнос по ипотеке в размере 20-30%, составила 52%, а их количество увеличилось почти в два раза за год.
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