Спрос на ипотеку на вторичном рынке жилья в РФ за месяц вырос на 36%

В январе 2024 года в России было выдано 75,9 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с декабрем этот показатель снизился ...06.03.2024 Число выданных ипотечных кредитов на первичном рынке РФ за месяц снизилось в 3,3 раза
УрБК, Москва, 06.03.2024. В январе 2024 года в России было выдано 75,9 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с декабрем ...02.02.2024 Объем задолженности по ипотеке в РФ достиг 18 трлн рублей
Суммарный объем задолженности по ипотеке (на первичном и вторичном рынках) в России по итогам 2023 года достиг 18 трлн ...02.02.2024 Объем задолженности по ипотеке в РФ достиг 18 трлн рублей
УрБК, Москва, 02.02.2024. Суммарный объем задолженности по ипотеке (на первичном и вторичном рынках) в России по итогам ...02.08.2023 Число выданных ипотечных кредитов в РФ за квартал выросло на 38%
УрБК, Москва, 02.08.2023. Количество выданных во II квартале 2023 года ипотечных кредитов выросло на 38% по сравнению с ...