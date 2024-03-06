Спрос на ипотеку на вторичном рынке жилья в РФ за месяц вырос на 36%

УрБК, Москва, 03.04.2024. В феврале 2024 года в России было выдано 95,5 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с предыдущим месяцем этот показатель вырос на 26%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».



На вторичном рынке жилья спрос на ипотеку за месяц вырос на 36%, на первичном — на 7%.



Кроме того, в начале 2024 года 51% жилищных кредитов с господдержкой, которые были выданы в этом году, оформлены в рамках программы семейной ипотеки. Отмечается, что условия по этой программе сейчас комфортнее, чем по «обычной» льготной, а потенциальных заемщиков стало больше после изменения условий программы с начала 2023 года.



Средний размер ипотечного кредита в стране в феврале составил 3,5 млн руб. На первичном рынке он достиг 5,1 млн руб., на вторичном — 2,8 млн руб.



Согласно исследованию, суммарный объем задолженности по ипотеке продолжает расти. На конец февраля он составил 18,2 трлн руб., где 4,7 трлн руб. приходится на первичный рынок, 13,5 трлн руб. — на вторичный.