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В Екатеринбурге в середине апреля заработает Центр управления перевозками

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о создании Центра управления перевозками (ЦУП). Новая организация начнет работу в середине апреля и будет контролировать всю систему городского общественного транспорта. Об этом сообщает департамент информполитики муниципалитета.

На первом этапе в ЦУП будут работать 110 специалистов, из них 70 будут выявлять безбилетников, 20 — формировать график движения наземного общественного транспорта. В будущем число работников Центра предполагается увеличить до 210 человек.

«Позднее планируется организовать диспетчерскую службу, которая сможет координировать работу транспорта в режиме реального времени. Например, если на одной из трамвайных линий случится происшествие, на «смежные» маршруты направят дополнительные автобусы», — говорится в сообщении.

Также ЦУП будет следить за соблюдением графика движения общественного транспорта в рамках заключенных брутто-контрактов.

Добавим, что создание Центра управления перевозками — это часть масштабной транспортной реформы, инициированной главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Она также включает обновление парка транспорта, повышение зарплат сотрудникам «Гортранса», а также другие меры, направленные на улучшение работы общественного транспорта.
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