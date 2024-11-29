В Екатеринбурге в середине апреля заработает Центр управления перевозками

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УрБК, Екатеринбург, 29.11.2024. Администрация Екатеринбурга утвердила пять целей проведения реформы городского ...

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В Екатеринбурге с 1 августа обслуживание трамвайных и троллейбусных маршрутов стало осуществляться по системе ...

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УрБК, Екатеринбург, 01.08.2024. В Екатеринбурге с 1 августа обслуживание трамвайных и троллейбусных маршрутов стало ...

В Екатеринбурге с 1 августа городской общественный наземный электротранспорт переведут на брутто-контракты

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. Власти Екатеринбурга подписали постановление о переводе городского общественного ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов создал специальный штаб для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта в холода

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов создал специальный штаб для обеспечения бесперебойной ...