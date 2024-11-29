В Екатеринбурге в середине апреля заработает Центр управления перевозками

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2024. Администрация Екатеринбурга утвердила пять целей проведения реформы городского ...01.08.2024 В Екатеринбурге электротранспорт с 1 августа перешел на систему брутто-контрактов
В Екатеринбурге с 1 августа обслуживание трамвайных и троллейбусных маршрутов стало осуществляться по системе ...01.08.2024 В Екатеринбурге электротранспорт с 1 августа перешел на систему брутто-контрактов
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2024. В Екатеринбурге с 1 августа обслуживание трамвайных и троллейбусных маршрутов стало ...05.07.2024 В Екатеринбурге с 1 августа городской общественный наземный электротранспорт переведут на брутто-контракты
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2024. Власти Екатеринбурга подписали постановление о переводе городского общественного ...11.12.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов создал специальный штаб для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта в холода
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов создал специальный штаб для обеспечения бесперебойной ...