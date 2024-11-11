В Екатеринбурге в Доме кино представят документальный фильм «Большая уральская тропа. Перевал Дятлова»

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2024. В Екатеринбурге с 12 по 17 ноября состоится Неделя уральского кино-2024. В течение ...07.11.2016 Жителям Екатеринбурге представят скандальный фильм о Северной Корее
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2016. Жителям Екатеринбурге представят скандальный фильм Виталия Манского «В лучах солнца» о ...11.01.2016 Причиной гибели мужчины на перевале Дятлова могло стать любопытство
Причиной гибели мужчины, обнаруженного за перевалом Дятлова на севере Свердловской области, мог стать интерес к ...28.02.2013 Сегодня выйдет фильм о гибели девяти туристов — группы Дятлова
Сегодня выйдет в прокат российско-американский триллер «Тайна перевала Дятлова». Историю о загадочной гибели на ...04.04.2011 Голливуд снимет фильм про перевал Дятлова
Режиссер Саймон Фэллоуз займется экранизацией литературного бестселлера Алана К. Баркера «Перевал Дятлова». Книга ...