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В Екатеринбурге в Доме кино представят документальный фильм «Большая уральская тропа. Перевал Дятлова»

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2025. В Екатеринбурге в Доме кино представят документальный фильм «Большая уральская тропа. Перевал Дятлова». Автор идеи фильма — руководитель проекта «Большая уральская тропа» (БУТ), режиссер Роберт Карапетян. Проект реализован при поддержке телевизионного агентства «Скрытая камера» и АНО «Лаборатория внутреннего туризма».

Фильм рассказывает об экспедиции команды «Большой уральской тропы» и группы волонтеров по уральским горам, в том числе по следам группы Дятлова, для маркировки маршрута к самой северной точке БУТ.

«Наш фильм не связан с печально известной историей гибели группы Дятлова на Северном Урале. Но абстрагироваться от этой темы мы не смогли. Оказавшись на месте, где была установлена палатка, конечно, обсуждали эти события. Как отметил руководитель экспедиции Алексей Силиванов, мы в какой-то степени продолжили работу дятловцев, ведь они тоже занимались туризмом и шли по маршруту. Наш фильм о красоте уральской природы, о дружбе, о взаимовыручке, о пешем туризме и о масштабном проекте Большая уральская тропа, к которому присоединяются люди со всей страны», — рассказал режиссер фильма Роберт Карапетян.

Премьера состоится 12 апреля в 16.00 в большом зале Дома кино по адресу: Екатеринбург, ул. Луначарского, 137. Бесплатная регистрация доступна на сайте «Большой уральской тропы».
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