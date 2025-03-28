Официальный курс доллара США снизился до 84,87 руб., евро — до 91,96 руб.

УрБК, Москва, 02.04.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 апреля 2025 года. Курс доллара США снизился на 63 коп., до 84,87 руб., евро — на 46 коп., до 91,96 руб.