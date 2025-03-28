Официальный курс доллара США снизился до 84,87 руб., евро — до 91,96 руб.

УрБК, Москва, 28.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 марта 2025 года. Курс доллара ...18.03.2025 Официальный курс доллара США снизился до 84,31 руб., евро — до 90,84 руб.
УрБК, Москва, 18.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 марта 2025 года. Курс доллара ...27.02.2025 Официальный курс доллара США снизился до 85,93 руб., евро — до 90,18 руб.
УрБК, Москва, 27.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 февраля 2025 года. Курс ...26.02.2025 Официальный курс доллара США снизился до 86,63 руб., евро — до 90,94 руб.
УрБК, Москва, 26.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 февраля 2025 года. Курс ...20.02.2025 Официальный курс доллара США снизился до 90,43 руб., евро — до 95,67 руб.
УрБК, Москва, 20.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 февраля 2025 года. Курс ...