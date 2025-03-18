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Вчера, 18:01

Свердловчане установили почти 260 тыс. самозапретов на получение кредитов

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2025. Свердловская область вошла в число лидеров по числу установленных самозапретов на получение кредитов. Жители региона подали 259,2 тыс. заявлений на предоставление услуги, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро.

По этому показателю регион уступил только Москве (962 тыс.), Московской области (621,9 тыс.), Санкт-Петербургу (475,4 тыс.) и Башкортостану (271,6 тыс.).

В целом по стране опцией воспользовались 8 млн россиян. Причем 129,5 тыс. граждан уже направили заявления на снятие самозапрета (1,63% от общего числа установивших запрет).

Отмечается, что львиная доля граждан (91,5%) устанавливает полный запрет на получение кредитов и микрозаймов.

Ранее УрБК писал о возможном запуске сервиса по самозапрету на дистанционное оформление sim-карт.
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