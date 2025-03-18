Свердловчане установили почти 260 тыс. самозапретов на получение кредитов

УрБК, Москва, 18.03.2025. В Свердловской области было подано 195,2 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего ...04.03.2025 Более 90% установивших ограничение на получение кредитов выбрали максимальный уровень запрета
УрБК, Москва, 04.03.2025. Более 91% граждан, установив запрет на получение кредитов, выбрали максимальный уровень ...31.05.2021 На Среднем Урале отклонили почти 14 тыс. заявок на получение ипотеки под 6,5%
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2021. На 20 мая жители Свердловской области подали 54 тыс. 682 заявки на оформление ипотечных ...02.10.2020 Свердловчане подали более 24 тыс. заявок на получение ипотеки с господдержкой
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2020. На 24 сентября жители Свердловской области подали 24 тыс. 004 заявки на оформление ...10.09.2020 Свердловчане подали более 20 тыс. заявок на получение ипотеки с господдержкой
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2020. На 3 сентября жители Свердловской области подали 20 тыс. 336 заявок на оформление ...