Свердловчане установили почти 260 тыс. самозапретов на получение кредитов

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УрБК, Москва, 18.03.2025. В Свердловской области было подано 195,2 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего ...

Более 90% установивших ограничение на получение кредитов выбрали максимальный уровень запрета

УрБК, Москва, 04.03.2025. Более 91% граждан, установив запрет на получение кредитов, выбрали максимальный уровень ...

На Среднем Урале отклонили почти 14 тыс. заявок на получение ипотеки под 6,5%

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2021. На 20 мая жители Свердловской области подали 54 тыс. 682 заявки на оформление ипотечных ...

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УрБК, Екатеринбург, 02.10.2020. На 24 сентября жители Свердловской области подали 24 тыс. 004 заявки на оформление ...

Свердловчане подали более 20 тыс. заявок на получение ипотеки с господдержкой

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2020. На 3 сентября жители Свердловской области подали 20 тыс. 336 заявок на оформление ...