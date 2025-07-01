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Вчера, 15:00

Свердловчане установили 428 тыс. самозапретов на получение кредитов

Свердловская область входит в топ-5 регионов по числу установленных самозапретов на получение кредитов. Жители региона подали 428 тыс. заявлений на предоставление услуги, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро.

По этому показателю регион уступил только Москве (1 млн 304 тыс.), Московской области (914 тыс.), Санкт-Петербургу (626 тыс.) и Башкортостану (475 тыс.).

В целом по стране опцией воспользовались 13,76 млн россиян. Причем 730 тыс. граждан уже направили заявления на снятие самозапрета (в том числе 26 тыс. из Свердловской области).
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