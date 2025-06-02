Свердловчане установили 394 тыс. самозапретов на получение кредитов

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2025. Свердловская область входит в топ-5 регионов по числу установленных самозапретов на ...02.06.2025 Свердловчане подали более 350 тыс. заявлений на самозапрет кредитов
В Свердловской области было подано 357 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего сервисом за три месяца его работы ...02.06.2025 Свердловчане подали более 350 тыс. заявлений на самозапрет кредитов
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. В Свердловской области было подано 357 тыс. заявлений на самозапрет кредитов. Всего ...05.05.2025 Свердловчане установили 318 тыс. самозапретов на получение кредитов
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2025. Свердловская область вошла в число лидеров по числу установленных самозапретов на ...01.04.2025 Свердловчане установили почти 260 тыс. самозапретов на получение кредитов
УрБК, Екатеринбург, 01.04.2025. Свердловская область вошла в число лидеров по числу установленных самозапретов на ...