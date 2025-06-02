Свердловчане установили 394 тыс. самозапретов на получение кредитов

Свердловская область входит в топ-5 регионов по числу установленных самозапретов на получение кредитов. Жители региона подали 394 тыс. заявлений на предоставление услуги, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро.



По этому показателю регион уступил только Москве (1,23 млн), Московской области (853 тыс.), Санкт-Петербургу (585 тыс.) и Башкортостану (436 тыс.).



В целом по стране опцией воспользовались 12,72 млн россиян. Причем 595 тыс. граждан уже направили заявления на снятие самозапрета (в том числе 21 тыс. из Свердловской области).