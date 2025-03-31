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Вчера, 13:57

МВД рассказало о способах обмана в чатах, где люди делятся случаями взаимодействия с мошенниками

УрБК, Москва, 01.04.2025. Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России предупредило о способах обмана в чатах, где люди делятся случаями взаимодействия с мошенниками, пишет ТАСС.

Сообщается, что мошенники используют две тактики. В первом случае они действуют от имени юридических организаций, которые якобы могут вернуть украденные деньги. Во втором злоумышленники предлагают помощь, якобы связавшись с самими преступниками. Мошенники уверяют, что смогут найти тех, кто обманул жертву, и вернуть деньги за небольшой процент.

Ранее ведомство предупреждало о схеме обмана одиноких пенсионеров под предлогом замены счетчиков.
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