Мошенники стали похищать деньги у пенсионеров под предлогом замены счетчиков

УрБК, Москва, 25.02.2025. ВТБ выявил новую мошенническую схему на интернет-форумах, информирует пресс-служба банка. ...10.02.2025 В Екатеринбурге аферисты под видом завуча убедили школьницу перевести на «безопасные счета» 275 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2025. В Екатеринбурге аферисты убедили школьницу через телефон родителей перевести на их ...07.02.2025 Свердловчан предупредили о новой мошеннической схеме
Злоумышленники начали обманывать граждан с помощью технологии NFC ...24.06.2024 Трое жителей Челябинской области перевели мошенникам более 4 млн рублей
УрБК, Челябинск, 24.06.2024. У трех жителей Челябинской области мошенники выманили более 4 млн руб. под разными ...13.02.2024 Жительница Нижнего Тагила дважды стала жертвой телефонных мошенников, лишившись 2,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2024. В полицию Нижнего Тагила обратилась пенсионерка с заявлением о краже у нее почти 2,5 ...