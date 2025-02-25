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Вчера, 17:25

Мошенники стали похищать деньги у пенсионеров под предлогом замены счетчиков

УрБК, Москва, 31.03.2025. МВД России предупредило, что мошенники стали похищать деньги у пенсионеров под предлогом замены счетчиков, пишет ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

Сначала злоумышленник звонит пожилому человеку, представляется работником энергетической компании и сообщает о необходимости замены электросчетчика. Для этого он просит назвать номер заявки, который пришел в SMS.

После того как жертва диктует номер заявки, с ней связываются другие неизвестные. Они выдают себя за работников Росфинмониторинга, портала «Мос.ру» или других государственных служб и правоохранительных органов. Они убеждают жертву, что ее деньги в опасности и советуют снять все деньги и передать курьеру для размещения на «безопасном счете».

Иногда мошенники уверяют жертву, что от ее имени оформлена доверенность на третье лицо. Чтобы предотвратить хищение, они рекомендуют установить мобильное приложение бесконтактной оплаты и ввести реквизиты банковского счета. После выполнения инструкций со счета списываются деньги.
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