Чистый убыток Почты России в 2024 году составил 20,6 млрд рублей

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В 2017 году чистая прибыль «Почты России» по РСБУ сократилась в 2,3 раза

УрБК, Москва, 13.03.2018. Чистая прибыль «Почты России» за 2017 год по российским стандартам бухгалтерской отчетности ...

Чистый убыток «Почты России» по РБСУ в I полугодии увеличился в 1,9 раза

УрБК, Москва, 15.08.2017. Чистый убыток ФГУП «Почта России» по РСБУ в I полугодии 2017 года вырос в 1,9 раза и составил ...

Чистый убыток «Почты России» по РСБУ в I полугодии составил 88 млн рублей

УрБК, Москва, 14.08.2015. Чистый убыток «Почты России» по РСБУ в I полугодии 2015 года составил 88,2 млн руб. против ...

По итогам 2014 года чистый убыток ЕВРАЗа увеличился более чем в 2 раза

УрБК, Москва, 01.04.2015. В прошлом году чистый убыток ЕВРАЗа по МСФО вырос в 2,3 раза по сравнению с предыдущим годом ...

Чистый убыток ФГУП «Почта России» в I квартале составил 1,4 млрд рублей

УрБК, Москва, 21.05.2013. Чистый убыток ФГУП «Почта России», национального почтового оператора, в первом квартале 2013 ...