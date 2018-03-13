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Сегодня, 13:08

Чистый убыток Почты России в 2024 году составил 20,6 млрд рублей

УрБК, Москва, 01.04.2025. Выручка Почты России в 2024 года составила 219 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 3%, говорится в сообщении на сайте компании.

При этом чистый убыток Почты России за год вырос почти в три раза — с 7 до 20,6 млрд руб. В компании связывают это с действием внешних санкционных ограничений, а также с высокой стоимостью обслуживания долга на фоне роста ключевой ставки ЦБ.

«Проценты к уплате по кредитам в 2024 году выросли до 16,7 млрд руб.», — отмечают представители Почти России.

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