Официальный курс доллара США вырос до 85,50 руб., евро — до 92,43 руб.

УрБК, Москва, 26.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 марта 2025 года. Курс доллара ...20.03.2025 Официальный курс доллара США вырос до 82,85 руб., евро — до 90,83 руб.
УрБК, Москва, 20.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 марта 2025 года. Курс доллара ...13.03.2025 Официальный курс доллара США вырос до 86,62 руб., евро — до 93,97 руб.
УрБК, Москва, 13.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 марта 2025 года. Курс доллара ...04.03.2025 Официальный курс доллара США вырос до 89,25 руб., евро — до 92,85 руб.
УрБК, Москва, 04.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 марта 2025 года. Курс доллара ...28.02.2025 Официальный курс доллара США вырос до 87,70 руб., евро — до 92,04 руб.
УрБК, Москва, 28.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 февраля 2025 года. Курс ...