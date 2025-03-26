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Официальный курс доллара США вырос до 85,50 руб., евро — до 92,43 руб.

УрБК, Москва, 01.04.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 1 апреля 2025 года. Курс доллара США вырос на 1,81 руб., до 85,50 руб., евро — на 2,77 руб., до 92,43 руб.
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