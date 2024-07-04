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Вчера, 18:01

Более 60% опрошенных россиян пользуются услугами такси

УрБК, Москва, 31.03.2025. Почти две трети россиян (63%) пользуются услугами такси, из них треть делают заказы регулярно (не реже двух 3 в месяц), сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Russia Field».

Наиболее активными пользователями такси являются молодые люди в возрасте 18-29 лет (82%). Из них 28% совершают поездки несколько раз в неделю, а 10% — ежедневно.

Авторы исследования отмечают, что поездки на такси становятся привычным способом передвижения. Фактически этот вид транспорта занимает четвертое место по популярности.

Главным критерием при заказе такси пользователи назвали цену поездки (8,3 балла из 10), на втором месте — класс авто (4,8). Все остальные критерии (размер салона, страна-производитель автомобиля и так далее) значительно уступают.

Ранее УрБК писал, что в Екатеринбурге из-за аномально теплой погоды и небольшого числа осадков этой зимой заметно снизился спрос на услуги такси.
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