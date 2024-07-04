Более 60% опрошенных россиян пользуются услугами такси

УрБК, Москва, 04.07.2024. 34% россиян стали реже пользоваться такси из-за подорожания услуги. Об этом пишет ТАСС, ...

Цены на поездки в такси в Свердловской области за год выросли более чем на 20%

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. Средняя стоимость поездки на такси (за 1 км пути) в Свердловской области в июне 2023 ...