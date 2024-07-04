Более 60% опрошенных россиян пользуются услугами такси

УрБК, Москва, 04.07.2024. 34% россиян стали реже пользоваться такси из-за подорожания услуги. Об этом пишет ТАСС, ...09.08.2023 Цены на поездки в такси в Свердловской области за год выросли более чем на 20%
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. Средняя стоимость поездки на такси (за 1 км пути) в Свердловской области в июне 2023 ...01.10.2019 Более 75% россиян платят за поездку в такси наличными
УрБК, Москва, 01.10.2019. «Левада-Центр» провел исследование, в котором изучил динамику частоты использования такси за ...11.07.2019 Почти 80% российских автомобилистов пользуются услугами такси
УрБК, Москва, 11.07.2019. 78% автомобилистов в России пользуются услугами такси, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой ...17.10.2016 Поездки в такси в Екатеринбурге за год подорожали на 6,6%
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2016. Средняя стоимость проезда в такси в Екатеринбурге за год выросла на 6,6%, до 36,26 руб. ...