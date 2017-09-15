Дефицит федерального бюджета в январе-феврале составил 3,8 трлн рублей

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Дефицит федерального бюджета по состоянию на 1 сентября 2017 года составил 405,66 млрд руб. Об этом сообщает РИА ...

Дефицит бюджета РФ в январе-апреле составил 515,5 млрд рублей

Дефицит федерального бюджета по состоянию на 1 мая 2017 года составил 515,538 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ...

Дефицит бюджета РФ в январе-апреле составил 515,5 млрд рублей

УрБК, Москва, 15.05.2017. Дефицит федерального бюджета по состоянию на 1 мая 2017 года составил 515,538 млрд руб. Об ...

Дефицит консолидированного бюджета России в январе-феврале составил 58 млрд рублей

УрБК, Москва, 27.03.2017. Консолидированный бюджет РФ в январе-феврале 2017 года исполнен с дефицитом 58 млрд руб. Об ...

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-октябре превысил 1,5 трлн рублей

УрБК, Москва, 11.11.2016. Дефицит федерального бюджета России в январе-октябре 2016 года составил 1 трлн 581 млрд руб. ...