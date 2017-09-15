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Дефицит федерального бюджета в январе-феврале составил 3,8 трлн рублей

УрБК, Москва, 31.03.2025. Дефицит федерального бюджета РФ в январе-феврале 2025 года составил 3 трлн 841 млрд руб., пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Федерального казначейства.

Доходы бюджета за отчетный период составили 3 трлн 923 млрд руб., расходы — 7 трлн 764 млрд руб.

Ранее Минфин оценил дефицит бюджета в январе-феврале в 2 трлн 701 млрд руб. Расхождения между сведениями казначейства и Минфина связаны с тем, что министерство подсчитало доходы с учетом поступивших на единый налоговый счет (ЕНС) платежей, отнесенных к соответствующим доходам федерального бюджета на 1 марта.
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