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Сегодня, 16:00

Коммунальные службы Екатеринбурга готовятся к Месячнику чистоты

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2025. Коммунальные службы Екатеринбурга наращивают темпы работ по уборке города от грязи и мусора, сообщает департамент информполитики города.

За прошедшие выходные (29 и 30 марта) очисткой улиц занимались 436 единиц техники и 851 дорожный рабочий. За два дня коммунальщики вывезли 518 т грязи и 85 т мусора.

Добавим, что с 1 апреля в городе стартует Месячник чистоты. С этого дня коммунальщики приступят к мытью остановок, памятников, ограждений, обрезке деревьев и вывозу веток.

Проведение общегородского субботника намечено 25 апреля. Ожидается, что более 50 тыс. горожан соберутся на общественных территориях, во дворах и парках, чтобы отчистить мегаполис от мусора и листвы.
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