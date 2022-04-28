Коммунальные службы Екатеринбурга готовятся к Месячнику чистоты

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УрБК, Екатеринбург, 28.04.2022. Коммунальные службы Екатеринбурга вышли на финишную прямую по уборке города в рамках ...

Коммунальщики за сутки вывезли с улиц города 70 тонн грязи и готовятся к устранению гололедицы

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2021. Сотрудники коммунальных служб города сегодня отчитались о результатах уборки ...

Коммунальные службы Екатеринбурга в августе вывезли из города 4 тыс. тонн мусора и грязи

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2021. Коммунальные службы Екатеринбурга в августе вывезли из города 2 тыс. 636 т мусора и 1 ...

В весенней уборке Екатеринбурга от грязи и мусора задействовали более 100 единиц вакуумной техники

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2021. В минувшие выходные службы благоустройства Екатеринбурга задействовали для «сухой» ...

В понедельник с улиц Екатеринбурга вывезли 104 т грязи

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2015. В понедельник, 26 октября, днем дорожные службы вывезли с улиц города 104 т грязи и 139 ...