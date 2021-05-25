В Екатеринбурге до 1 июня восстановят более тысячи раскопанных объектов

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2021. ЕМУП «Водоканал» до 1 июня 2021 года восстановит благоустройство на 573 городских и 316 ...22.07.2015 В Екатеринбурге скорректируют сроки восстановления элементов благоустройства
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2015. Главы районных администраций Екатеринбурга предложили скорректировать сроки ...13.06.2013 Просроченных раскопок в Екатеринбурге стало на 10% меньше
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2013. Строители стали своевременнее восстанавливать покрытие после земляных работ. Количество ...17.05.2013 Последствия коммунальных раскопок в Екатеринбурге будут устранены к 15 июня
Руководство Екатеринбурга усиливает контроль за ликвидацией раскопок и восстановлением элементов внешнего ...17.05.2013 Последствия коммунальных раскопок в Екатеринбурге будут устранены к 15 июня
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2013. Руководство Екатеринбурга усиливает контроль за ликвидацией раскопок и восстановлением ...