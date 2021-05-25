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В Екатеринбурге до 1 июня восстановят более тысячи раскопанных объектов

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2025. В Екатеринбурге до 1 июня планируется восстановить 1,2 тыс. раскопанных объектов, сообщает департамент информполитики города.

Первый замглавы муниципалитета Игорь Сутягин провел совещание с представителями городских сетевых компаний по вопросу восстановления элементов благоустройства после земляных работ в зимний период. Он распорядился, чтобы коммунальщики составили график реконструкции с упором на поврежденные участки дорог и тротуаров (сейчас таких — 343).

Также сетевики взяли на себя обязательства до начала мая отремонтировать пешеходные зоны, где пройдут праздничные мероприятия.

Напомним, что после окончания раскопок застройщики или коммунальные предприятия обязаны восстановить все элементы благоустройства.
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