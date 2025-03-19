Инвестиционные операции за год совершали всего 13% россиян

УрБК, Москва, 19.03.2025. Половина опрошенных россиян в 2024 году хотя бы раз жертвовала деньги на благотворительность. ...20.01.2022 В Свердловской области 64% жителей тратят на медикаменты 10% зарплаты
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2022. По данным службы исследований портала HeadHunter.ru, 64% свердловчан тратят на ...10.01.2019 В 2019 году более трети россиян планируют провести свой отпуск у водоема
УрБК, Москва, 10.01.2019. В 2019 году более 36% россиян собираются провести отпуск у водоемов. Об этом свидетельствуют ...20.01.2015 Екатеринбург признан городом с наименьшим уровнем бедности в России
УрБК, Москва, 20.01.2015. Екатеринбург вошел в список российских городов, где отмечены наименьшие проблемы с бедностью. ...10.04.2014 «Левада-центр»: 60% россиян никогда не выезжали за границу
УрБК, Москва, 10.04.2014. Большинство россиян никогда не бывали за границей за пределами бывшего СССР. Правда, ...