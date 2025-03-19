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Инвестиционные операции за год совершали всего 13% россиян

УрБК, Москва, 28.03.2025. Инвестиционные операции в 2024 году совершали всего 13% жителей России (+2 п. п к 2022 году). Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Центробанка.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян старше 18 лет и 1 тыс. молодых людей от 14 до 22 лет. Согласно полученным данным, наибольшей популярностью у инвесторов пользовались акции российских компаний (64%), а также валюта (33%). Торговлю иностранными акциями вели лишь 26% инвесторов. В исследовании отмечается рост популярности среди молодых инвесторов мнения о положительном эффекте от концентрации вложений в одну-две компании вместо диверсифицирования портфеля. О подобном подходе к инвестициям заявили 34% респондентов в возрасте 18-22 лет (+4% к 2023 году). Центробанк называет такой подход ошибочным.

Отметим, что среди молодежи инвестициями занимается каждый четвертый. Также, согласно данным исследования, готовность к рискованным вложениям среди молодых людей снизилась с 57% до 53%. Доля взрослых инвесторов, готовых рискнуть, наоборот, возросла до 52% против 48% в 2023 году. Отметим, что рискованность и специфику инвестиционной деятельности осознают более 80% респондентов (как взрослых так и молодых).

В целом инвесторов (тех, кто совершал вложения за последние 3-5 лет) больше всего среди мужчин (18% от общего числа респондентов), людей с высокими доходами (31%), руководителей (30%), самозанятых (27%), людей до 30 лет (27%), москвичей и жителей крупных городов (20%), и людей с высшим образованием (17%).
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