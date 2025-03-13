В Екатеринбурге не состоялся аукцион по строительству нового здания филармонии за 15 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2025. В Екатеринбурге к 2029 году построят новый концертный зал филармонии за 15 млрд руб. ...

В Екатеринбурге к 2029 году построят новую филармонию за 15 млрд рублей

На строительство филармонии в Екатеринбурге в областном бюджете на 2023 год будет заложено 150 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. В 2023 году в Екатеринбурге будет продолжен проект строительства нового здания ...