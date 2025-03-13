УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:38

В Екатеринбурге не состоялся аукцион по строительству нового здания филармонии за 15 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2025. Аукцион по строительству нового здания филармонии в Екатеринбурге признан несостоявшимся. Согласно данным на сайте госзакупок, ни одна организация не подала заявку на заключение контракта. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Прием заявок ожидался с 12 по 28 марта. Сумма контракта оценивалась в 14,7 млрд руб. Средства планировалось выделить из бюджета области. Проект предусматривает строительство восьмиэтажного здания площадью не менее 30 тыс. кв. м. Вместимость большого концертного зала должна составить от 1,2 тыс. до 1,5 тыс. зрителей, а малого — до 250 человек.

Отметим, что в рамках проекта предполагалось также благоустройство сада Вайнера, расположенного за старым зданием филармонии. Завершить работы планировалось до конца 2028 года.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.03.2025 В Екатеринбурге к 2029 году построят новую филармонию за 15 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2025. В Екатеринбурге к 2029 году построят новый концертный зал филармонии за 15 млрд руб. ...

13.12.2022 На строительство филармонии в Екатеринбурге в областном бюджете на 2023 год будет заложено 150 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. В 2023 году в Екатеринбурге будет продолжен проект строительства нового здания ...

28.11.2018 Аркадий Чернецкий предложил рассмотреть вариант строительства нового здания филармонии за счет сада Вайнера

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2018. Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Аркадий Чернецкий предложил рассмотреть ...

26.10.2018 Администрация Екатеринбурга не смогла найти подрядчика на реконструкцию здания для проекта «Эрмитаж-Урал»

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2018. Администрация Екатеринбурга не смогла найти подрядчика на реконструкцию здания в рамках ...

05.04.2018 В Екатеринбурге объявили конкурс концепций нового концертного зала для филармонии

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2018. Минстрой Свердловской области объявил о начале приема заявок на конкурс ...

Популярные новости
03.03.2025Мартовские изменения03.03.2025В Академическом прошли масленичные гуляния17.03.2025В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму 2,6 млн рублей06.03.2025Инфраструктура для девятого района07.03.2025Дороги для жизни
Архив новостей
Март 2025 (546)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18