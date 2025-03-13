В Екатеринбурге не состоялся аукцион по строительству нового здания филармонии за 15 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2025. В Екатеринбурге к 2029 году построят новый концертный зал филармонии за 15 млрд руб. ...13.12.2022 На строительство филармонии в Екатеринбурге в областном бюджете на 2023 год будет заложено 150 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. В 2023 году в Екатеринбурге будет продолжен проект строительства нового здания ...28.11.2018 Аркадий Чернецкий предложил рассмотреть вариант строительства нового здания филармонии за счет сада Вайнера
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2018. Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Аркадий Чернецкий предложил рассмотреть ...26.10.2018 Администрация Екатеринбурга не смогла найти подрядчика на реконструкцию здания для проекта «Эрмитаж-Урал»
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2018. Администрация Екатеринбурга не смогла найти подрядчика на реконструкцию здания в рамках ...05.04.2018 В Екатеринбурге объявили конкурс концепций нового концертного зала для филармонии
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2018. Минстрой Свердловской области объявил о начале приема заявок на конкурс ...