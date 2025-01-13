Свердловскую область за 2024 год посетили свыше 3,2 млн туристов

Материалы по теме

В Свердловской области утвердили программу развития автомобильного туризма до 2030 года

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2025. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил программу по развитию ...

Таиланд в прошлом году посетили 1,7 млн россиян

УрБК, Москва, 09.01.2025. Турпоток из России в Таиланд за 2024 год вырос на 18%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ...

В январе-мае 2024 года регионы УрФО посетили 1 млн 940 тыс. туристов

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2024. Регионы Уральского федерального округа (УрФО) в январе-мае 2024 года посетили 1 млн 940 ...

Средняя загрузка свердловских отелей в январе-сентябре составила 55-60%

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. За январь-сентябрь 2022 года Свердловскую область посетили более 1,5 млн туристов, ...

Свердловская область в 2017 году приняла более 2,5 млн туристов

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2018. Свердловская область в 2017 году вошла в топ-10 наиболее популярных туристических ...