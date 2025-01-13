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Свердловскую область за 2024 год посетили свыше 3,2 млн туристов

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2025. За 2024 год Свердловскую область посетили более 3,2 млн отдыхающих. Основная часть поездок (60%) пришлась на автомобильный и загородный туризм, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата и исследование «СберАналитики».

«Активный рост автомобильного туризма произошел на фоне возникновения трудностей с авиасообщением и удорожанием авиабилетов», — рассказала зампредседатель Общенационального союза индустрии гостеприимства Марина Ненарокова.

По ее словам, рост популярности загородного отдыха увеличился после пандемии, в том числе, из-за перехода на удаленные форматы работы.

Также авторы издания отмечают, что оборот денежных средств туристов, которые посетили Свердловскую область, за 2024 год увеличился на 17%, до 32,4 млрд руб.

По оценкам экспертов, активному развитию туризма мешают низкий уровень придорожного сервиса, нехватка квалифицированных специалистов и слабая осведомленность о туристических возможностях региона.

Добавим, что за последние два года на развитие туринфраструктуры области было потрачено более 2,7 млрд руб., из них 1,5 млрд руб. — средства инвесторов, остальные 1,2 млрд выделили из федерального и регионального бюджетов.
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