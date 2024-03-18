В Екатеринбурге с 1 мая стартует фестиваль «Стенограффия»

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. Екатеринбургские власти приняли решение о проведении в 2024 году традиционного ...26.06.2015 Фестиваль уличного искусства «Стенограффия-2015» пройдет в нескольких городах России
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2015. Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» в этом году пройдет не только в ...18.07.2014 В Екатеринбурге появилась футбольная галерея уличного искусства
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2014. В рамках фестиваля «Стенограффия», который проходит в Екатеринбурге, появилась ...15.07.2014 Победители фестиваля «Стенограффия-2014» в Екатеринбурге получат по 50 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.07.2014. В Екатеринбурге мастера стрит-арта участвуют в фестивале «Стенограффия-2014», который ...28.06.2013 В Екатеринбурге пройдет фестиваль уличного искусства и граффити «Стенограффия»
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2013. С 5 по 7 июля в Екатеринбурге пройдет одно из самых ярких событий лета — традиционный ...