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В Екатеринбурге с 1 мая стартует фестиваль «Стенограффия»

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2025. В Екатеринбурге с 1 мая стартует 16-й международный фестиваль уличного искусства «Стенограффия». Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов, сообщает департамент информполитики города.

Организатором мероприятия выступит МКУ «Столица Урала». Подготовкой займется утвержденный градоначальником комитет, который возглавит замглавы города Сергей Плахотин.

Напомним, что фестиваль существует уже 15 лет. За это время художники украсили мегаполис более 600 арт-объектами. В прошлом году в мероприятии приняли участие 50 мастеров уличного искусства.
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