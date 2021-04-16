Свердловчане пожаловались на сбой в работе Системы быстрых платежей

УрБК, Москва, 26.03.2025. Более 3 тыс. россиян пожаловать на сбои в работе Системы быстрых платежей, пишут РИА ...16.04.2021 Число пользователей Системы быстрых платежей превысило 12 млн человек
УрБК, Москва, 16.04.2021. Общее число пользователей Системы быстрых платежей (СБП) в России превысило 12 млн человек. ...11.02.2021 Минимальный лимит на перевод средств в СБП может вырасти до 150 тыс. рублей в сутки
УрБК, Москва, 11.02.2021. Минимальный лимит на перевод средств в системе быстрых платежей (СБП) может вырасти до 150 ...05.09.2019 ЦБ может запустить Систему быстрых платежей в странах ЕАЭС
УрБК, Москва, 05.09.2019. Банк России прорабатывает возможность распространения Системы быстрых платежей (СБП) на ...08.04.2019 ЦБ РФ сообщил о технических сбоях в системе быстрых платежей
УрБК, Москва, 08.04.2019. В воскресенье, 7 апреля, произошел сбой в системе быстрых платежей. Об этом сообщается на ...