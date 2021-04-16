Свердловчане пожаловались на сбой в работе Системы быстрых платежей

УрБК, Москва, 16.04.2021. Общее число пользователей Системы быстрых платежей (СБП) в России превысило 12 млн человек. ...

Минимальный лимит на перевод средств в СБП может вырасти до 150 тыс. рублей в сутки

УрБК, Москва, 11.02.2021. Минимальный лимит на перевод средств в системе быстрых платежей (СБП) может вырасти до 150 ...