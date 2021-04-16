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Вчера, 13:41

Свердловчане пожаловались на сбой в работе Системы быстрых платежей

УрБК, Москва, 26.03.2025. Более 3 тыс. россиян пожаловать на сбои в работе Системы быстрых платежей, пишут РИА «Новости» со ссылкой на данные сайта Downdetector.

Больше всего обращений поступило из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти, а также Тверской, Нижегородской и Свердловской областей.

Напомним, что Система быстрых платежей была разработана Банком России и Национальной системой платежных карт. Она была запущена в промышленную эксплуатацию с 28 января 2019 года.
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