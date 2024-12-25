Более 40% российских работодателей повысили зарплаты сотрудникам в I квартале 2025 года

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УрБК, Екатеринбург, 15.03.2016. Во II квартале 2016 года 27% работодателей планируют сокращение персонала. Об этом ...