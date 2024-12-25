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Более 40% российских работодателей повысили зарплаты сотрудникам в I квартале 2025 года

УрБК, Москва, 26.03.2025. В начале этого года 43% компаний РФ повысили заработную плату своим сотрудниками, тогда как 4% работодателей, наоборот, сократили выплаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследования сервисов «Работа.ру» и «Сберподбор».

Также у 13% компаний наблюдается рост количества клиентов и заказчиков, но столько же (13%) столкнулись с их сокращением. Некоторые опрошенные работодатели (8%) отметили, что были открыты новые направления деятельности, и они стали больше использовать искусственный интеллект. Кроме того, в период с января по март 2% компаний вернули сотрудников в офис.

Согласно результатам опроса, 26% респондентов считают, что рынок вакансий останется активным. Помимо этого, участники опроса прогнозируют рост доли подработок (20%) и увеличение интереса к молодым соискателям (19%).

В то же время, по мнению 14% опрошенных, соискатели будут стремиться сохранить рабочие места, что может привести к затишью на рынке труда. Другие респонденты (7%) считают, что зарплата потеряет главенствующую роль при выборе работы.
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