Официальный курс доллара США вырос до 84,19 руб., евро — до 92,34 руб.

УрБК, Москва, 26.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 марта 2025 года. Курс доллара США вырос на 32 коп., до 84,19 руб., евро — на 82 коп., до 92,34 руб.