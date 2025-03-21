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Официальный курс доллара США вырос до 84,19 руб., евро — до 92,34 руб.

УрБК, Москва, 26.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 марта 2025 года. Курс доллара США вырос на 32 коп., до 84,19 руб., евро — на 82 коп., до 92,34 руб.
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