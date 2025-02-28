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Средний размер выданных в Свердловской области автокредитов за год снизился на 15%

Средний размер автокредитов, выданных в Свердловской области в феврале текущего года, составил 1,23 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 15% (в феврале 2024 года — 1,45 млн), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по стране средний размер автокредита в феврале составил 1,23 млн руб., что на 17,3% меньше уровня аналогичного месяца 2024 года.

Аналитики связывают снижение, в том числе, с введением макропруденциальных ограничений в автокредитовании в середине 2024 года.
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