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Средний размер выданных в Свердловской области автокредитов снизился до 1,28 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2025. Средний размер автокредитов, выданных в в Свердловской области в январе текущего года, составил 1,28 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился на 3,8%, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по стране показатель падает седьмой месяц подряд. В январе средний размер автокредита составил 1,23 млн руб., что на 5,3% меньше уровня декабря.

Аналитики связывают снижение, в том числе, с введением макропруденциальных ограничений в автокредитовании в середине 2024 года.
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