Средний размер выданных в Свердловской области автокредитов за год снизился на 15%

Средний размер автокредитов, выданных в в Свердловской области в январе текущего года, составил 1,28 млн руб. По ...28.02.2025 Средний размер выданных в Свердловской области автокредитов снизился до 1,28 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2025. Средний размер автокредитов, выданных в в Свердловской области в январе текущего года, ...23.12.2024 В Свердловской области средний размер выданных в ноябре автокредитов составил 1,34 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. В Свердловской области средний размер автокредитов, выданных в ноябре текущего года, ...26.04.2024 Средний размер выданных автокредитов на Южном Урале за месяц снизился на 0,3%
УрБК, Челябинск, 26.03.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в марте 2024 года составил 1,38 ...25.03.2024 Средний размер выданных автокредитов на Южном Урале за месяц снизился на 0,2%
УрБК, Челябинск, 25.03.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в феврале 2024 года составил ...