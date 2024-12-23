Средний размер выданных в Свердловской области автокредитов снизился до 1,28 млн рублей

Средний размер автокредитов, выданных в в Свердловской области в январе текущего года, составил 1,28 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился на 3,8%, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по стране показатель падает седьмой месяц подряд. В январе средний размер автокредита составил 1,23 млн руб., что на 5,3% меньше уровня декабря.



Аналитики связывают снижение, в том числе, с введением макропруденциальных ограничений в автокредитовании в середине 2024 года.