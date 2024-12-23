Средний размер выданных в Свердловской области автокредитов снизился до 1,28 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2025. Средний размер автокредитов, выданных в в Свердловской области в январе текущего года, ...23.12.2024 В Свердловской области средний размер выданных в ноябре автокредитов составил 1,34 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. В Свердловской области средний размер автокредитов, выданных в ноябре текущего года, ...26.04.2024 Средний размер выданных автокредитов на Южном Урале за месяц снизился на 0,3%
УрБК, Челябинск, 26.03.2024. Средний размер выданных автокредитов в Челябинской области в марте 2024 года составил 1,38 ...21.12.2023 В Свердловской области средний размер выданных автокредитов за месяц снизился на 2,6%
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в ноябре составил 1,51 млн ...02.03.2023 Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области за месяц снизился на 7,4%
Средний размер выданных автокредитов в Свердловской области в январе составил 1 млн 107 тыс. 208 руб. Это на 7,4% ...