Власти Екатеринбурга обсудили с кикшерингами штрафы за нарушение правил пользования электросамокатами

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2024. В ходе масштабного рейда «Пешеход, СИМ» в рамках профилактического мероприятия ...21.10.2013 В деятельности управляющей компании Екатеринбурга выявлены нарушения при эксплуатации помещения
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2013. Екатеринбургскую управляющую компанию ООО «Экспо-рем» привлекут к административной ...07.06.2013 Сумма штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах Свердловской области превысила 1 миллион рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2013. Департамент лесного хозяйства Свердловской области активизировал работу лесных ...16.10.2012 Прокуратура оштрафовала сотрудников ООО «Уралсервисгаз-2» и ООО «СГ-Авто» за нарушение правил пожарной безопасности
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2012. Прокуратура Краснотурьинска оштрафовала генерального директора ООО «Уралсервисгаз-2» и ...16.02.2012 ЕМУП «Автостоянка» планирует заняться принудительной эвакуацией машин на всей территории Екатеринбурга
УрБК, Москва, 16.02.2012. Сотрудники ЕМУП «Автостоянка» при участии ГИБДД в ближайшее время планируют распространить ...