Власти Екатеринбурга обсудили с кикшерингами штрафы за нарушение правил пользования электросамокатами

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2025. Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов провел совещание с руководителями кикшеринговых компаний, где обсуждались вопросы обеспечения безопасности и соблюдения правил пользования электросамокатами, сообщает департамент информполитики города.



Участники встречи отметили, что контроль за соблюдением правил будут осуществлять сотрудники ГАИ и «штраферы» — работники компаний, патрулирующие улицы и фиксирующие нарушения. За нарушения, такие как катание вдвоем, в нетрезвом виде или неправильную парковку, будут блокироваться аккаунты пользователей и налагаться штрафы. Несовершеннолетних пользователей кикшеринга будут блокировать навсегда.



Следующая встреча с представителями компаний состоится 28 марта для более детального обсуждения соблюдения правил.