Банки предупредили о новой схеме мошенничества с использованием технологии NFC

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2025. ВТБ предупреждает о росте случаев мошенничества с оплатой несуществующих посылок. ...17.03.2025 Банки предупредили о росте случаев мошенничества с оплатой несуществующих посылок
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2025. ВТБ предупреждает о росте случаев мошенничества с оплатой несуществующих посылок. ...13.03.2025 МВД выявило новую схему мошенничества в сфере трудоустройства
УрБК, Москва, 13.03.2025. МВД выявило новую схему мошенничества в сфере трудоустройства. Действуя якобы от имени ...17.01.2025 Wildberries выявил новую схему мошенничества в отношении детей
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. Объединенная компания Wildberries и Russ выявила новую схему мошенничества в отношении ...10.12.2024 ЦБ предупредил о новой схеме мошенничества под видом трудоустройства
УрБК, Москва, 10.12.2024. Банк России предупредил граждан об учащении случаев мошенничества под предлогом ...