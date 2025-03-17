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Банки предупредили о новой схеме мошенничества с использованием технологии NFC

УрБК, Москва, 25.03.2025. ВТБ выявил новую схему мошенничества с использованием NFC-клонов банковских карт. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Злоумышленники под различными предлогами заставляют жертву установить на смартфон шпионское ПО — вариант известной вредоносной программы NFCGate, позволяющей создавать клоны банковских карт. Затем мошенники просят перевести деньги на «безопасные счета» и при поднесении телефона к банкомату средства уходят на клон карты мошенника, а затем выводятся путем переводов на другие счета.

Ранее ВТБ предупреждал о росте случаев мошенничества с оплатой несуществующих посылок, когда команда злоумышленников предлагает оплатить получение бандероли от имени транспортных компаний и исчезает после получения платежа.
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