Банки предупредили о росте случаев мошенничества с оплатой несуществующих посылок

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2025. ВТБ предупреждает о росте случаев мошенничества с оплатой несуществующих посылок. ...05.03.2025 В МВД сообщили о новой схеме мошенничества под видом получения посылки «Почты России»
Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД сообщило о новой ...05.03.2025 В МВД сообщили о новой схеме мошенничества под видом получения посылки «Почты России»
УрБК, Москва, 05.03.2025. Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных ...21.08.2024 Свердловское Управление ФНС России предупредило граждан о новой схеме мошенников
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2024. Специалисты Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Свердловской ...16.02.2022 ЦБ РФ предупредил о новом способе телефонного мошенничества с «безопасными» счетами
УрБК, Москва, 16.02.2022. Центральный банк России предупреждает граждан, что в последнее время участились случаи ...