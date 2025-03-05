Банки предупредили о росте случаев мошенничества с оплатой несуществующих посылок

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2025. ВТБ предупреждает о росте случаев мошенничества с оплатой несуществующих посылок. Злоумышленники предлагают оплатить получение бандероли от имени транспортных компаний и исчезают после получения платежа. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Мошенники действуют в команде. Один из них представляется сотрудником транспортной, почтовой или таможенной службы и требует оплату якобы за доставку посылки. Затем другой сообщник, представляясь «реальным получателем», уговаривает жертву перевести деньги на погашение пошлин и сборов, угрожая штрафами и проблемами с правоохранительными органами, одновременно обещая возврат средств при передаче посылки. После перевода денег на указанные счета мошенников оба злоумышленника прекращают любые контакты.



«Если вам звонят с подобными историями, лучше всего прекратить общение и обратиться в официальные службы для проверки информации. Будьте внимательны к предложениям, которые поступают из незнакомых источников», — отметил начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности ВТБ Дмитрий Ревякин.