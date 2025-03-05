УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:30

Банки предупредили о росте случаев мошенничества с оплатой несуществующих посылок

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2025. ВТБ предупреждает о росте случаев мошенничества с оплатой несуществующих посылок. Злоумышленники предлагают оплатить получение бандероли от имени транспортных компаний и исчезают после получения платежа. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Мошенники действуют в команде. Один из них представляется сотрудником транспортной, почтовой или таможенной службы и требует оплату якобы за доставку посылки. Затем другой сообщник, представляясь «реальным получателем», уговаривает жертву перевести деньги на погашение пошлин и сборов, угрожая штрафами и проблемами с правоохранительными органами, одновременно обещая возврат средств при передаче посылки. После перевода денег на указанные счета мошенников оба злоумышленника прекращают любые контакты.

«Если вам звонят с подобными историями, лучше всего прекратить общение и обратиться в официальные службы для проверки информации. Будьте внимательны к предложениям, которые поступают из незнакомых источников», — отметил начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности ВТБ Дмитрий Ревякин.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Сегодня, 09:30 Банки предупредили о росте случаев мошенничества с оплатой несуществующих посылок

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2025. ВТБ предупреждает о росте случаев мошенничества с оплатой несуществующих посылок. ...

05.03.2025 В МВД сообщили о новой схеме мошенничества под видом получения посылки «Почты России»

Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД сообщило о новой ...

05.03.2025 В МВД сообщили о новой схеме мошенничества под видом получения посылки «Почты России»

УрБК, Москва, 05.03.2025. Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных ...

21.08.2024 Свердловское Управление ФНС России предупредило граждан о новой схеме мошенников

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2024. Специалисты Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) России по Свердловской ...

16.02.2022 ЦБ РФ предупредил о новом способе телефонного мошенничества с «безопасными» счетами

УрБК, Москва, 16.02.2022. Центральный банк России предупреждает граждан, что в последнее время участились случаи ...

Популярные новости
20.02.2025«Вакансии висят, откликов нет»: как бизнесу ускорить поиск сотрудников и как помогут новые технологии18.02.2025В Екатеринбурге состоялось совместное заседание Уральской ассоциации туризма с Генконсульством Республики Узбекистан21.02.2025Екатеринбургский перевозчик «Форт-Транс» оштрафован на 240 тыс. руб. за нарушение расписания движения двух автобусных маршрутов19.02.2025Поколение Z: С вещами на вход20.02.2025Закон стал ближе к Академическому
Архив новостей
Март 2025 (297)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18