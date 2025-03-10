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Сегодня, 10:07

Екатеринбуржцы стали реже покупать трехкомнатные квартиры в ипотеку

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2025. Доля ипотечных сделок с трехкомнатными квартирами на рынке строящегося жилья Екатеринбурга сократилась с 85% в 2023 году до 50% в начале 2025 года. Об этом написал в своем блоге начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков со ссылкой на данные платформы bnMAP.pro.

«Отсутствие доступной ипотеки оказывает наибольшее влияние на сегмент многокомнатных квартир. Здесь наблюдается наиболее значительное снижение доли ипотечных сделок. Продавцам приходится все чаще предлагать покупателям рассрочку», — отметил М. Хорьков.

Напомним, что в феврале 2025 года в Екатеринбурге было заключено около 1,5 тыс. договоров долевого участия в строительстве. По сравнению с январем показатель вырос в полтора раза. Однако по отношению к аналогичному периоду прошлого года число сделок сократилось на 17%.
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