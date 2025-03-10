Екатеринбуржцы стали реже покупать трехкомнатные квартиры в ипотеку

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Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в феврале снизились на 17%

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2025. В Екатеринбурге в феврале 2025 года было заключено около 1,5 тыс. договоров долевого ...

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Продажи квартир в новостройках Екатеринбурга в январе снизились в три раза

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2025. В Екатеринбурге в январе 2025 года было заключено около 900-1000 договоров долевого ...

В Екатеринбурге число сделок по ДДУ за год выросло в 4,7 раза

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. В мае 2023 года на рынке новостроек Екатеринбурга было зарегистрировано 2,3 тыс. ...