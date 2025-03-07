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Официальный курс доллара США снизился до 83,87 руб., евро вырос до 91,53 руб.

УрБК, Москва, 25.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 марта 2025 года. Курс доллара США снизился на 77 коп., до 83,87 руб., евро вырос на 10 коп., до 91,53 руб.
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