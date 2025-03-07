Официальный курс доллара США снизился до 83,87 руб., евро вырос до 91,53 руб.

УрБК, Москва, 07.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 7 марта 2025 года. Курс доллара ...05.03.2025 Официальный курс доллара США снизился до 89,24 руб., евро вырос до 93,90 руб.
УрБК, Москва, 05.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 марта 2025 года. Курс доллара ...05.02.2025 Официальный курс доллара США снизился до 98,53 руб., евро вырос до 102,69 руб.
УрБК, Москва, 05.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 февраля 2024 года. Курс ...29.01.2025 Официальный курс доллара США вырос до 97,97 руб., евро снизился до 101,60 руб.
УрБК, Москва, 29.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 января 2024 года. Курс ...21.01.2025 Официальный курс доллара США снизился до 101,96 руб., евро вырос до 105,05 руб.
УрБК, Москва, 21.01.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 января 2024 года. Курс ...