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Уральские предприятия ЕВРАЗа за год направили на экологические проекты более 4,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2025. ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК в 2024 году направили на экологические проекты более 4,6 млрд руб. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Уральские предприятия ЕВРАЗа за год направили на экологические проекты более 4,6 млрд рублей
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Оба предприятия провели работы по ремонту и модернизации аспирационных установок, а также продолжили реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Чистый воздух». В частности, были проведены техническое перевооружение биохимустановки КХП и демонтаж коксовой батареи № 10.

Помимо этого, на ЕВРАЗ КГОК внедряется система сбора и возврата фильтрационных вод в технологический процесс. Здесь также было проведено укрепление существующих дамб хвостохранилища и мероприятия по пылеподавлению на хвостохранилищах и в карьерах в летний период.

На ЕВРАЗ НТМК продолжается реализация проекта по переходу на замкнутый цикл водоснабжения, включающий ремонт водоохранного оборудования и доочистку сточных вод. Благодаря применению наилучших доступных технологий в области экологии за последние 30 лет, НТМК снизил выбросы более чем в 4,5 раза.
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