Уральские предприятия ЕВРАЗа за год направили на экологические проекты более 4,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2025. ЕВРАЗ НТМК представил общественности экологические проекты на коксохимическом ...11.11.2024 На ЕВРАЗ НТМК началась плановая проверка Росприроднадзора
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2024. На ЕВРАЗ НТМК началась плановая проверка Росприроднадзора. Проверяющие проведут замеры ...11.10.2022 ЕВРАЗ НТМК представил Росприроднадзору отчет об экологической и природоохранной деятельности
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2022. На ЕВРАЗ НТМК завершилась десятидневная проверка Росприроднадзора. В ходе нее ...10.03.2022 Уральские предприятия ЕВРАЗа за 2021 год выделили на экологические проекты около 2,3 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2022. ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК в 2021 году выделили на экологические мероприятия в Нижнем ...07.02.2017 ЕВРАЗ направил 1,2 млрд рублей на экологические программы НТМК и КГОК
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2017. ЕВРАЗ в 2016 году направил 1,2 млрд руб. на организацию более 40 природоохранных ...