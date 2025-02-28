Уральские предприятия ЕВРАЗа за год направили на экологические проекты более 4,6 млрд рублей

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2025. ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК в 2024 году направили на экологические проекты более 4,6 млрд руб. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.Оба предприятия провели работы по ремонту и модернизации аспирационных установок, а также продолжили реализацию мероприятий в рамках федерального проекта «Чистый воздух». В частности, были проведены техническое перевооружение биохимустановки КХП и демонтаж коксовой батареи № 10.Помимо этого, на ЕВРАЗ КГОК внедряется система сбора и возврата фильтрационных вод в технологический процесс. Здесь также было проведено укрепление существующих дамб хвостохранилища и мероприятия по пылеподавлению на хвостохранилищах и в карьерах в летний период.На ЕВРАЗ НТМК продолжается реализация проекта по переходу на замкнутый цикл водоснабжения, включающий ремонт водоохранного оборудования и доочистку сточных вод. Благодаря применению наилучших доступных технологий в области экологии за последние 30 лет, НТМК снизил выбросы более чем в 4,5 раза.