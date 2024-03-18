Резиденты сообщества Made in Ural провели масштабную встречу в «Домне»

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2025. В креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге состоялось мероприятие «Ура! Урал! Встреча». Организаторы мероприятия — проект-сообщество Made in Ural и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.



Во встрече приняли участие предприниматели и стартапы, которые продвигают Урал как туристический центр. Они обменялись опытом продвижения уральского региона, его истории и культуры через бизнес-проекты.



В качестве спикеров выступили известный путешественник и инфлюенсер Олег Чегодаев из Уфы, бренд-дизайн-директор РА «Восход» Владислав Деревянных, историк Андрей Ермоленко, основатель креативного брендингового агентства «Дикий Филин» Рома Дик, фотограф Александр Ёжъ Осипов и предприниматели из разных городов.



В рамках мероприятия прошло награждение победителей фотоконкурса «Красная ящерица», организованного командой туристического проекта «Большая уральская тропа». Также на площадке был размещен маркет с уральскими сувенирами и мерчем от Made in Ural.