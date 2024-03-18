Резиденты сообщества Made in Ural провели масштабную встречу в «Домне»

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. В Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» 23 марта в 10.00 пройдет «Ура! Урал! ...04.12.2023 В Екатеринбурге пройдет тренд-сессия «EVENT-бизнес: тренды, опыт, возможности»
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. 14 декабря в екатеринбургском креативном кластере «Домна» (ул. Вайнера, 16) состоится ...28.08.2023 На площадке креативного кластера «Домна» в Екатеринбурге прошел международный книжный фестиваль «Красная строка»
УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. В Екатеринбурге с 25 по 27 августа прошел международный книжный фестиваль «Красная ...29.06.2023 На фестивале Ural Music Night при поддержке ЕВРАЗа впервые приняли участие музыканты из Нижнего Тагила
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. В фестивале Ural Music Night, который прошел на прошлой неделе в Екатеринбурге, впервые ...19.08.2022 В екатеринбургском креативном кластере «Домна» сегодня открылась выставка рисунков «АРТ-География»
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2022. В Екатеринбурге сегодня на площадке креативного кластера «Домна» состоялось открытие ...